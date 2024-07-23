Верховная Рада приняла законопроект об утверждении указа Президента о продлении в Украине срока действия военного положения, сообщает УНН.

За проголосовало 339 нардепов. Военное положение продлили до 11 ноября.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации с 12 августа на 90 дней.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине.