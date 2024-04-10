Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале

Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны

Украина предложит свои шаги для прекращения войны и услышит мнение партнеров во время предстоящего инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, который, как ожидается, посетят лидеры около 100 стран мира, тогда как Россия не приглашена на первый саммит.