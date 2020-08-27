Верещук призвала киевлян к обсуждению законопроекта о столице
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Нардеп Ирина Верещук записала видеообращение к киевлянам, в котором пригласила к обсуждению законопроекта "О городе Киев - столице Украины". Она попросила оставлять вопросы, идеи, критические замечания и отзывы о документе, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу кандидата на должность мэра Киева.
Законопроект о столице во втором чтении будет рассматриваться на очередной сессии Верховной Рады уже осенью.
"Призываю всех киевлян присоединиться к обсуждению будущего нашей столицы. Я жду ваших мыслей, ваших предложений, ваших конкретных критических замечаний. Мне важно ваше мнение, ваша позиция, ваш трезвый незаангажированный взгляд, потому что нам всем потом жить по этому закону и выполнять его. А поэтому мы несем общую ответственность за то, каким будет этот закон и будет ли он вообще", - отметила Верещук.
Кандидат добавила, что все полученные предложения и отзывы будут обсуждены на фракции и кулуарах парламента.
"Обещаю обсудить их во фракции и кулуарах парламента. А потом мы вместе с вами примем решение. Ваше мнение важно! Приобщайтесь!" - написала она.
Напомним, в первом чтении законопроект 2143-3 "О городе Киев - столице Украины", который создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве, был принят Верховной Радой в октябре 2019 года. Законопроект поддержали 244 народных депутата. Сейчас документ готовится к рассмотрению во втором чтении.
Также напомним, Верещук победила в праймериз "Слуги народа" и стала кандидатом на должность мэра Киева.
Согласно социологическим исследованиям ВОО "Передовые правовые инициативы" сейчас Верещук занимает второе место после действующего мэра Кличко. За нее готовы проголосовать 10,41%, а за Кличко - 41,6%.
Эксперты же прогнозируют, что второй тур на столичных выборах мэра - неизбежный.