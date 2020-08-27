Верещук закликала киян до обговорення законопроекту про столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Нардеп Ірина Верещук записала відеозвернення до киян, у якому запросила до обговорення законопроекту "Про місто Київ - столицю України". Вона попросила залишати питання, ідеї, критичні зауваження та відгуки стосовно документу, передає УНН із посиланням на Facebook-сторінку кандидата на посаду мера Києва.
Законопроєкт про столицю в другому читанні розглядатиметься на черговій сесії Верховної Ради вже восени.
"Закликаю всіх киян долучитися до обговорення майбутнього нашої столиці. Я чекаю ваших думок, ваших пропозицій, ваших конкретних критичних зауважень. Мені важлива ваша думка, ваша позиція, ваш тверезий незаангажований погляд, бо нам всім потім жити за цим законом і виконувати його. А відтак ми несемо спільну відповідальність за те, яким буде цей закон і чи буде він взагалі", - зауважила Верещук.
Кандидатка додала, що усі отримані пропозиції та відгуки будуть обговорені на фракції та кулуарах парламенту.
"Обіцяю обговорити їх у фракції та кулуарах парламенту. А потім ми разом з вами приймемо рішення. Ваша думка важлива! Долучайтеся!" - написала вона.
Нагадаємо, у першому читанні законопроект 2143-3 "Про місто Київ - столицю України", який створює нову систему організації та здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади у Києві, був ухвалений Верховною Радою у жовтні 2019 року. Законопроєкт підтримали 244 народні депутати. Зараз документ готується до розгляду у другому читанні.
Також нагадаємо, Верещук перемогла у праймеріз "Слуги народу" і стала кандидатом на посаду мера Києва.
Згідно з соціологічним дослідженням ВГО "Передові правові ініціативи" зараз Верещук посідає другу сходинку після чинного мера Кличка. За неї готові проголосувати 10,41%, а за Кличка - 41,6%.
Експерти ж прогнозують, що другий тур на столичних виборах мера - неминучий.