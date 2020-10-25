Верещук о скупке голосов: должны делать так, чтобы победили не деньги, а люди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Скупка голосов - это, в первую очередь, нечестно по отношению к избирателю. Об этом сегодня журналистам заявила кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук, отвечая на вопрос о зафиксированных фактах подкупа, передает корреспондент УНН.
"... это нечестно по отношению к избирателям. Была информация, что даже вчера проходила скупка голосов, и я благодарю МВД, выявившее такие случаи.
Вот это мы допускать не можем. Разве люди ничего не стоят? Результат дают только деньги? Надо сделать так, чтобы не деньги побеждали на выборах, а люди, которые берут на себя ответственность", - сказала политик.
Также Верещук призвала украинцев приходить на участки и делать "свой выбор за перемены".
Кроме того, кандидат на должность мэра Киева исключила вероятность своего непрохождения во второй тур выборов и добавила, что "будет бороться".
Напомним, выход во второй тур, накануне дня голосования, Ирине Верещук в один голос пророчили и политологи, и социологи, и даже букмекеры.