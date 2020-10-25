Верещук про скупку голосів: маємо робити так, щоб перемогли не гроші, а люди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Скуповування голосів - це, передусім, нечесно щодо виборця. Про це сьогодні журналістам заявила кандидат на посаду мера Києва Ірина Верещук, відповідаючи на запитання про зафіксовані факти підкупу, передає кореспондент УНН.
“... це нечесно по відношенню до виборців. Була інформація, що навіть вчора відбувалася скупка голосів, і я дякую МВС, які виявляли такі випадки.
Оце ми допускати не можемо. Хіба люди нічого не вартують? Результат дають тільки гроші? Треба зробити так, щоб не гроші перемагали на виборах, а люди, які беруть на себе відповідальність”, — сказала політик.
Також Верещук закликала українців приходити на дільниці і робити “свій вибір за зміни”.
Окрім того, кандидат на посаду мера Києва виключила вірогідність свого непроходження до другого туру виборів і додала, що “боротиметься”.
Нагадаємо, вихід у другий тур, напередодні дня голосування, Ірині Верещук в один голос пророкували і політологи, і соціологи, і навіть букмекери.