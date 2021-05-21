Верещук объяснила, почему Украина не может проводить наступательные операции

Цитата

“Они нас поддерживают и единственное условие, которое они, как они говорят, мы должны соблюсти — не наступать. Не должно быть наступательной операции. В таком случае мы потеряем, об этом говорят все полосы газет: и Америка, и Европа, мы потеряем поддержку Запада”, — прокомментировала она.

Детали

Верещук указывает, что наступательные действия невозможны в густонаселенных районах.

“Это говорят наши военные, словами Руслана Хомчака, который говорит, что мы не можем в густонаселенных районах проводить операции широкомасштабные, хотя как бы нам этого не хотелось, как бы ни хотелось как можно скорее избавиться от захватчиков на территории Украины”, — сообщила нардеп.

По убеждению Верещук, путь к миру должен быть исключительно политико-дипломатическим.

Ранее

Верещук заявила, что украинцы должны определить судьбу Донбасса.