Верещук пояснила, чому Україна не може проводити наступальні операції

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“Вони нас підтримують і єдина умова, яку вони, як вони кажуть, ми маємо дотриматися — не наступати. Немає бути наступальної операції. В такому випадку ми втратимо, про це говорять усі шпальта газет: і Америка, і Європа, ми втратимо підтримку Заходу”, — прокоментувала вона.

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Верещук вказує, що наступальні дії неможливі в густонаселених районах.

“Це говорять наші військові, словами Руслана Хомчака, який каже, що ми не можемо в густонаселених районах проводити операції широкомасштабні, хоча як би нам цього не хотілося, як би не хотілося якомога швидше позбавитися від загарбників на території України”, — повідомила нардеп.

На переконання Верещук, шлях до миру має бути виключно політико-дипломатичним.

Раніше

Верещук заявила, що українці мають визначити долю Донбасу.