Верещук пояснила, чому Україна не може проводити наступальні операції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів заявила, що Україна не може проводити наступальні операції, аби не втратити підтримку Заходу, передає УНН.
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“Вони нас підтримують і єдина умова, яку вони, як вони кажуть, ми маємо дотриматися — не наступати. Немає бути наступальної операції. В такому випадку ми втратимо, про це говорять усі шпальта газет: і Америка, і Європа, ми втратимо підтримку Заходу”, — прокоментувала вона.
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Верещук вказує, що наступальні дії неможливі в густонаселених районах.
“Це говорять наші військові, словами Руслана Хомчака, який каже, що ми не можемо в густонаселених районах проводити операції широкомасштабні, хоча як би нам цього не хотілося, як би не хотілося якомога швидше позбавитися від загарбників на території України”, — повідомила нардеп.
На переконання Верещук, шлях до миру має бути виключно політико-дипломатичним.
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