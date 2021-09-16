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Верещук: не будет санкций в отношении украинцев, проживающих на временно оккупированном Донбассе

Киев  •  УНН

 • 17593 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук прокомментировала завтрашнее заседание СНБО, передает УНН.

Она уточнила, что СНБО соберется завтра, 17 сентября. И выразила надежду, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Цитата

“Я бы очень хотела, чтобы рассмотрели вопрос Донбасса. Потому что, как вы знаете, через несколько дней будут выборы в Госдуму РФ. И это — важный вопрос. Потому что есть паспортизация. И есть, как я теперь слышу, едва не насильственный своз граждан Украины в РФ. В этом контексте СНБО должен принять решение: как мы действуем, к кому обращаемся, какие санкции просим ввести и какие вводим сами”, — сказала она в эфире одного из телеканалов.

Верещук добавила, что санкций против граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, быть не должно.

“Никаких санкций в отношении людей, граждан Украины, которые вынуждены оставаться на временно-оккупированных территориях Донбасса, вводиться не будет”, — сказала она.

Ранее

Ирина Верещук заявила, что только от Украины будет зависеть скорость воплощения обещаний США в жизнь.

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