Лише від України буде залежати швидкість втілення обіцянок США у життя - Верещук

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Український політикум має показати США своє бажання втілювати обіцянки Пентагону у життя. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат та голова підкомітету з державної безпеки і оборони Ірина Верещук. Вона підкреслила — в оборонного відомства нашої держави тепер є чіткий план майбутніх дій.

Цитата

“Є чітка інформація після візиту президента Зеленського до Вашингтону, що ми маємо зробити. Наприклад, підготувати лист-запит у якому чітко вказати нашу потребу на наступні роки, наприклад, у протиракетній обороні. Це має бути стратегія для чого нам ті чи інші види озброєння яких у нас немає”, — наголосила народний депутат.

Верещук підкреслила, що Україна має визначити свої пріоритети у напрямку зміцнення оборони і чітко працювати у цьому напрямку.

“Коли ми говоримо, до прикладу, про завдання та обсяги роботи радника з питань оборонної промисловості, якого мають призначити США після наших домовленостей між президентами, то ми маємо зрозуміти як ми можемо використати функціонал і можливості такого радника. Щоб приїхавши сюди він 24/7 робив все від нього залежне, щоб там у Пентагоні розуміли що ми наразі хочемо, щоб наша оборона зміцніла і це питання пріоритетів”, — заявила вона.

Доповнення

Нещодавно Ірина Верещук заявила, що Україна має робити все, аби дотримуватися угоди, підписаної зі США. На її думку, тепер лише від нашої держави залежить результативність перемовин, а візит для України з точки зору оборони і гарантій безпеки від США був вдалим.

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