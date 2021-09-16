Только от Украины будет зависеть скорость воплощения обещаний США в жизни - Верещук

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинский политикум должен показать США свое желание воплощать обещания Пентагона в жизнь. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат и председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук. Она подчеркнула — у оборонного ведомства нашего государства теперь есть четкий план будущих действий.