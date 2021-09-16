Только от Украины будет зависеть скорость воплощения обещаний США в жизни - Верещук

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинский политикум должен показать США свое желание воплощать обещания Пентагона в жизнь. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат и председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук. Она подчеркнула — у оборонного ведомства нашего государства теперь есть четкий план будущих действий.

Цитата

“Есть четкая информация после визита президента Зеленского в Вашингтон, что мы должны сделать. Например, подготовить письмо-запрос в котором четко указать нашу потребность в последующие годы, например, в противоракетной обороне. Это должна быть стратегия для чего нам те или иные виды вооружения которых у нас нет”, — отметила народный депутат.

Верещук подчеркнула, что Украина должна определить свои приоритеты в направлении укрепления обороны и четко работать в этом направлении.

“Когда мы говорим, к примеру, о задачах и объемах работы советника по вопросам оборонной промышленности, которого должны назначить США после наших договоренностей между президентами, то мы должны понять как мы можем использовать функционал и возможности такого советника. Чтобы приехав сюда он 24/7 делал все от него зависящее, чтобы там в Пентагоне понимали что мы сейчас хотим, чтобы наша оборона окрепла и это вопрос приоритетов”, — заявила она.

Дополнение

Недавно Ирина Верещук заявила что Украина должна делать все, чтобы придерживаться соглашения, подписанного с США. По ее мнению, теперь только от нашего государства зависит результативность переговоров, а визит для Украины с точки зрения обороны и гарантий безопасности от США был удачным.

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