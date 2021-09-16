Верещук: не буде санкцій щодо українців, які проживають на тимчасово окупованому Донбасі

Вона уточнила, що РНБО збереться завтра, 17 вересня. І висловила сподівання, що Рада національної безпеки і оборони розгляне питання щодо ситуації з безпекою на Донбасі.

Цитата

“Я б дуже хотіла, щоб розглянули питання Донбасу. Бо, як ви знаєте, через кілька днів будуть вибори до Держдуми РФ. І це — важливе питання. Бо є паспортизація. І є, як я тепер чую, ледь не насильницьке звезення громадян України до РФ. В цьому контексті РНБО має прийняти рішення: як ми діємо, до кого звертаємося, які санкції просимо запровадити і які запроваджуємо самі”, — сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Верещук додала, що санкцій проти громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, не має бути.

“Жодних санкцій щодо людей, громадян України, які вимушені залишатися на тимчасово окупованих територіях Донбасу, вводитися не буде”, — сказала вона.

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Ірина Верещук заявила, що лише від України буде залежати швидкість втілення обіцянок США у життя.