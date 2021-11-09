Верещук анонсировала свою поездку на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В ближайшее время новый вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетит Луганскую и Донецкую области. О планах на эту поездку она рассказала в эфире телеканала "Дом", передает УНН.
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“Я буду и в Донецкой области, и в Луганской области. Мы там увидимся с людьми и сможем их послушать, что они думают сейчас, находясь на территории в огне. И хотя там сейчас не стреляют так сильно, как раньше, но все равно еще есть серьезные отголоски: пострадали люди, пострадало не только имущество, но и их души”, — пояснила она.
Верещук добавляет, что в планах поехать в Станицу Луганскую, Краматорск и Славянск.
“Я понимаю, что люди устали. Они не хотят громких лозунгов и слов, они уже не верят в политические урегулирования, им просто нужно помочь выжить. Все накладывается: и пандемия, и экономические проблемы, и война. Наша задача и то, что я получила от Президента Зеленского как приказ — помочь людям, тем, которые ждут нашей помощи”, — резюмировала она.
Добавим
Недавно Ирина Верещук заявила, что Украина должна сделать все, чтобы Кремль сел за стол переговоров.