Верещук: Украина должна сделать все, чтобы Кремль сел за стол переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Встречи в Нормандском формате должны проходить на уровне лидеров стран. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.
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"Я бы очень хотела, чтобы эти встречи состоялись на уровне глав государств", - заявила она.
Верещук добавила, что полноценные встречи в Нормандском формате невозможны из-за позиции РФ.
"Российская сторона отказывается признавать себя стороной конфликта, отказывается выполнять те минские договоренности, под которыми стоит подпись РФ", - уточнила она.
Тем не менее, Украина должна сделать все от нее зависящее, чтобы Кремль сел за стол переговоров, убеждена Верещук.
"Задача украинской стороны - сделать все зависящее от нас, чтобы Кремль сел за стол переговоров", - подчеркнула она.