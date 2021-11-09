Верещук: Украина должна сделать все, чтобы Кремль сел за стол переговоров

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"Я бы очень хотела, чтобы эти встречи состоялись на уровне глав государств", - заявила она.

Верещук добавила, что полноценные встречи в Нормандском формате невозможны из-за позиции РФ.

"Российская сторона отказывается признавать себя стороной конфликта, отказывается выполнять те минские договоренности, под которыми стоит подпись РФ", - уточнила она.

Тем не менее, Украина должна сделать все от нее зависящее, чтобы Кремль сел за стол переговоров, убеждена Верещук.

"Задача украинской стороны - сделать все зависящее от нас, чтобы Кремль сел за стол переговоров", - подчеркнула она.