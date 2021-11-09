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Верещук: Україна має зробити все, щоб Кремль сів за стіл переговорів

Київ • УНН

 • 17808 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Зустрічі у Нормандському форматі мають відбуватися на рівні лідерів країн. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила віце-прем'єр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє УНН.

Верещук: Україна має зробити все, щоб Кремль сів за стіл переговорів

Цитата:

"Я дуже хотіла б, щоб ці зустрічі відбулися на рівні глав держав", - заявила вона.

Верещук додала, що повноцінні зустрічі у Нормандському форматі неможливі через позицію РФ.

"Російська сторона відмовляється визнавати себе стороною конфлікту, відмовляється виконувати ті Мінські домовленості, під якими стоїть підпис РФ", - уточнила вона.

Проте Україна має зробити все, що від неї залежить, щоб Кремль сів за стіл переговорів, переконана Верещук.

"Завдання української сторони - зробити все, що залежить від нас, щоб Кремль сів за стіл переговорів", - підкреслила вона.

Українські Національні Новини

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