Верещук: Україна має зробити все, щоб Кремль сів за стіл переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Зустрічі у Нормандському форматі мають відбуватися на рівні лідерів країн. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила віце-прем'єр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє УНН.
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"Я дуже хотіла б, щоб ці зустрічі відбулися на рівні глав держав", - заявила вона.
Верещук додала, що повноцінні зустрічі у Нормандському форматі неможливі через позицію РФ.
"Російська сторона відмовляється визнавати себе стороною конфлікту, відмовляється виконувати ті Мінські домовленості, під якими стоїть підпис РФ", - уточнила вона.
Проте Україна має зробити все, що від неї залежить, щоб Кремль сів за стіл переговорів, переконана Верещук.
"Завдання української сторони - зробити все, що залежить від нас, щоб Кремль сів за стіл переговорів", - підкреслила вона.