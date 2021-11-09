Верещук анонсувала свою поїздку на Донбас

Цитата:

“Я буду і на Донеччині, і на Луганщині. Ми там побачимося з людьми та зможемо їх послухати, що вони думають зараз, перебуваючи на території у вогні. І хоча там зараз не стріляють так сильно, як раніше, але все одно ще є серйозні відлуння: постраждали люди, постраждало не лише майно, а й їхні душі”, — пояснила вона.

Верещук додає, що у планах поїхати до Станиці Луганської, Краматорська та Слов’янська.

“Я розумію, що люди втомилися. Вони не хочуть гучних гасел та слів, вони вже не вірять у політичні врегулювання, їм просто потрібно допомогти вижити. Все накладається: пандемія, економічні проблеми, війна. Наше завдання і те, що я отримала від Президента Зеленського як наказ — допомогти людям, які чекають нашої допомоги”, — резюмувала вона.

Додамо

Нещодавно Ірина Верещук заявила, що Україна має зробити все, щоб Кремль сів за стіл переговорів.



