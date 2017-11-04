"Верес" и "Звезда" расписали мировую в матче-открытии 15 тура УПЛ

На старте поединка опасно головой пробил Чичиков. "Верес" ответил на 20-й минуте, когда Карасюк выстрелил в штангу, Сергийчук на добивании пробил выше. Сразу же мог вывести свою команду вперед Загальский, который с забивной позиции пробил мимо. В конце тайма еще был опасный удар с острого угла от Степанюка, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

Во втором тайме зрители увидели не менее ожесточенную борьбу. У гостей мог забивать Прядун, но Бандура спас. Затем был острый момент в Адамюка, который бил с линии вратарской, но попал в Паста.

Проблемы у клуба из Ровно возникли на 70-й минуте, когда из-за травмы Юрию Вирту пришлось менять Борзенко. В конце концов, в центр защиты перешел Кобин, направо - Симинин, а налево - Западня.

После перестановок в защите ровенская команда перехватила инициативу. Сразу в двух эпизодах игроки "Звезды" едва не забили в свои ворота.

В конце встречи обе команды "подсели", а потому игра изобиловала ошибками. "Верес" действовал несколько активнее, впрочем, голов зрители так и не дождались - 0:0.

Добавим, что в турнирной таблице "Верес", сыграв уже 6-ничью подряд, имеет 21 пункт - 4 ступень. "Звезда" с 14 занимает 8-е место.

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" узнали соперников 1/4 финала Кубка Украины.