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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5668 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 67207 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134295 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109002 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111330 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109136 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101694 просмотра

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"Верес" и "Звезда" расписали мировую в матче-открытии 15 тура УПЛ

"Верес" и "Звезда" расписали мировую в матче-открытии 15 тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 8053 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во Львове на стадионе "Украина" номинальные хозяева поля "Верес" принимали "Звезду" с Кропивницкого в первой игре 15-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Ровно.

На старте поединка опасно головой пробил Чичиков. "Верес" ответил на 20-й минуте, когда Карасюк выстрелил в штангу, Сергийчук на добивании пробил выше. Сразу же мог вывести свою команду вперед Загальский, который с забивной позиции пробил мимо. В конце тайма еще был опасный удар с острого угла от Степанюка, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

Во втором тайме зрители увидели не менее ожесточенную борьбу. У гостей мог забивать Прядун, но Бандура спас. Затем был острый момент в Адамюка, который бил с линии вратарской, но попал в Паста.

Проблемы у клуба из Ровно возникли на 70-й минуте, когда из-за травмы Юрию Вирту пришлось менять Борзенко. В конце концов, в центр защиты перешел Кобин, направо - Симинин, а налево - Западня.

После перестановок в защите ровенская команда перехватила инициативу. Сразу в двух эпизодах игроки "Звезды" едва не забили в свои ворота.

В конце встречи обе команды "подсели", а потому игра изобиловала ошибками. "Верес" действовал несколько активнее, впрочем, голов зрители так и не дождались - 0:0.

Добавим, что в турнирной таблице "Верес", сыграв уже 6-ничью подряд, имеет 21 пункт - 4 ступень. "Звезда" с 14 занимает 8-е место.

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" узнали соперников 1/4 финала Кубка Украины.

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