"Верес" і "Зірка" розписали мирову у матчі-відкритті 15 туру УПЛ

На старті поєдинку небезпечно головою пробив Чичиков. "Верес" відповів на 20-й хвилині, коли Карасюк вистрілив у штангу, Сергійчук на добиванні пробив вище. Одразу ж міг вивести свою команду вперед Загальський, який із забивної позиції пробив мимо. Наприкінці тайму ще був небезпечний удар з гострого кута від Степанюка, але м’яч влучив у сітку з зовнішнього боку.

У другому таймі глядачі побачили не менш запеклу боротьбу. У гостей міг забивати Прядун, але Бандура врятував. Потім був гострий момент у Адамюка, який бив з лінії воротарського, але влучив у Паста.

Проблеми у рівнян виникли на 70-й хвилині, коли через травму Юрію Вірту довелося міняти Борзенка. Зрештою, в центр захисту перейшов Кобін, направо – Сімінін, а наліво – Западня.

Після перестановок у захисті рівняни перехопили ініціативу. Одразу в двох епізодах гравці "Зірки" ледве не забили у свої ворота.

Наприкінці зустрічі обидві команди "підсіли", а тому гра рясніла помилками. "Верес" діяв дещо активніше, втім, голів глядачі так і не дочекалися – 0:0.

Додамо, що в турнірній таблиці "Верес", зігравши вже 6-ту нічию підряд, має 21 пункт – 4 сходинка. "Зірка" з 14-ма посідає 8-ме місце.

Нагадаємо, "Шахтар" та "Динамо" дізналися суперників 1/4 фіналу Кубку України.