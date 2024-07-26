Украина ставит Венгрию в "безвыходную ситуацию" остановив транзит нефти российской компании "лукойл", заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуяш, передает УНН со ссылкой на Telex.

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По его словам, Украина шантажирует Венгрию и Словакию, блокируя поставки нефти. Гуяш указал, что если ситуация не изменится, может возникнуть дефицит топлива.

Правительство Венгрии считает, что Киев ставит Будапешт в "безвыходную ситуацию".

Глава канцелярии венгерского премьера также напомнил, что Украина импортирует большую часть электроэнергии из Венгрии и что Венгрия предоставляет убежище многим украинцам.

Однако Будапешт не будет использовать беженцев для шантажа Украины, добавил чиновник.

Дополнение

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что будет "вынужден отреагировать„, если Украина не изменит свою позицию по "лукойлу".

Поставки "лукойла", проходящие через Украину, составляют около 25-30 процентов импорта нефти в страну.

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