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Венгрия заявила об уничтожении якобы украинского БПЛА на границе: что говорят в Будапеште и Киеве

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Венгерские СМИ сообщили об уничтожении дронов ПВО, но Минобороны опровергло информацию об украинском беспилотнике. Украина пока не комментировала инцидент.

Венгрия заявила об уничтожении якобы украинского БПЛА на границе: что говорят в Будапеште и Киеве

В Венгрии заявили о сбитии якобы украинского БПЛА на границе. Об этом сообщила газета Magyar Hirlap, передает УНН.

Детали

Как сообщают венгерские СМИ, радар обнаружил неопознанный летательный объект в районе города Токай на северо-востоке страны, неподалеку от словацкой и украинской границ. По предварительным данным, это произошло еще на прошлой неделе, но тогда об этом инциденте не сообщалось.

Также отмечается, что несколько дронов якобы пролетели над границей, после чего были уничтожены силами ПВО венгерской армии.

Как отреагировали в Будапеште и Киеве

В министерстве обороны Венгрии опровергли информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили именно украинский беспилотник. Там заявили, что военные самолеты были подняты по учебной тревоге, а затем сопровождали планер, отклонившийся от маршрутов.

В то же время в соответствующих ведомствах Украины (Минобороны, ГПСУ, МИД – ред) пока не комментировали данный инцидент.

Напомним

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о беспрецедентной разведывательной операции со стороны украинских спецслужб против его страны. Он сказал, что Украина якобы развернула целенаправленную кампанию клеветы против Венгрии с целью не допустить проведения референдума по членству Украины в Европейском Союзе.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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