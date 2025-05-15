Угорщина заявила про збиття нібито українського БПЛА на кордоні: що кажуть у Будапешті і Києві

В Угорщині заявили про збиття нібито українського БПЛА на кордоні. Про це повідомила газета Magyar Hirlap, передає УНН.

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Як повідомляють угорські ЗМІ, радар виявив невідомий літальний об’єкт в районі міста Токай на північному сході країни, неподалік від словацького і українського кордонів. За попередніми даними, що це сталось ще минулого тижня, але тоді про цей інцидент не повідомлялось.

Також зазначається, що кілька дронів нібито пролетіли над кордоном, після чого були знищені силами ППО угорської армії.

Як відреагували у Будапешті і Києві

У міністерстві оборони Угорщини спростували інформацію про те, що угорські винищувачі нібито збили саме український безпілотник. Там заявили, що військові літаки були підняті за навчальною тривогою, а потім супроводжували планер, який відхилився від маршрутів.

Водночас у відповідних відомствах України (Міноборони, ДПСУ, МЗС – ред) наразі не коментували даний інцидент.

Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію з боку українських спецслужб проти його країни. Він сказав, що Україна нібито розгорнула цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини з метою не допустити проведення референдуму щодо членства України в Європейському Союзі.