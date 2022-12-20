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Венецианская комиссия выдала окончательный вывод касательно реформы КСУ: он отличается от предварительного

Венецианская комиссия выдала окончательный вывод касательно реформы КСУ: он отличается от предварительного

Киев • УНН

 • 631393 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Венецианская комиссия опубликовала вывод касательно законопроекта, направленного на усовершенствование процедуры отбора судей Конституционного суда. В своем решении, как сообщает УНН, комиссия дала целый ряд рекомендация по усовершенствованию закона и отказалась от ранее обнародованного срочного вывода.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе был принят ВР 13 декабря и уже передан на подпись Президент Украины.

Однако, теперь, согласно выводам Венецианской комиссии, документ требует доработки.

Рекомендации

В частности, комиссия указывает на необходимость включить в состав Совещательной группы экспертов еще одного независимого международного эксперта. Таким образом в состав группы должно входить семь экспертов.

«Пока СГЭ будет работать с международными членами, число членов должно быть увеличено до семи, чтобы не допустить застоя в принятии решений. Седьмой член должен быть избран по международной квоте», - говорится в выводе комиссии и добавляется, что назначение международных экспертов должно быть подтверждено официальным нормативным актом.

При этом комиссия не исключает, что международные эксперты могут быть гражданами Украины, но при этом их выбор должны осуществлять международные субъекты. Кроме того, Венецианская комиссия предлагает упростить процедуру отбору членов СГЭ. Комиссия согласна с выбором украинских органов власти, которые назначают национальных участников СГЭ (ВР, Президент Рада судей), но просит упростить процедуру назначения членов экспертной группы. Также должен быть указан срок участия международных экспертов в СГЭ.

«Венецианская комиссия считает, что такие длительные, сложные и запутанные процедуры могут парализовать учреждение”, - говорится в выводе.

Кроме того, указывается что решения СГЭ должно быть обязательным и ни один кандидат на должность судьи КСУ не должен быть назначен, если СГЭ выдала ему негативную оценку.

Венецианская комиссия также рекомендует при назначении судей КСУ учитывать принцип гендерного равенства.

Ранее срочный вывод касательно законопроекта уже публиковало Бюро Венецианской комиссии, но на пленарном заседании члены комиссии от него отказались.

Украинские Национальные Новости

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