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Венеційська комісія видала остаточний висновок щодо реформи КСУ: він відрізняється від попереднього

Венеційська комісія видала остаточний висновок щодо реформи КСУ: він відрізняється від попереднього

Київ • УНН

 • 631394 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Венеційська комісія опублікувала висновок щодо законопроекту, спрямованого на вдосконалення процедури відбору суддів Конституційного суду. У своєму рішенні, як повідомляє УНН, комісія дала цілу низку рекомендацій щодо вдосконалення закону та відмовилася від раніше оприлюдненого термінового висновку.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсній основі було прийнято ВР 13 грудня та вже передано на підпис Президента України.

Однак тепер, згідно з висновками Венеційської комісії, документ вимагає доопрацювання.

Рекомендації

Зокрема, комісія вказує на необхідність включити до складу Дорадчої групи експертів ще одного міжнародного незалежного експерта. Таким чином до складу групи має входити сім експертів.

«Поки ДГЕ працюватиме з міжнародними членами, кількість членів повинна бути збільшена до семи, щоб не допустити застою у прийнятті рішень. Сьомий член має бути обраний за міжнародною квотою», - йдеться у висновку комісії та додається, що призначення міжнародних експертів має бути підтверджено офіційним нормативним актом.

При цьому комісія не відкидає, що міжнародні експерти можуть бути громадянами України, але при цьому їх вибір мають здійснювати міжнародні суб'єкти. Крім того, Венеційська комісія пропонує спростити процедуру відбору членів ДГЕ. Комісія погоджується з вибором українських органів влади, які призначають національних учасників ДГЕ (ВР, Президент Рада суддів), але просить спростити процедуру призначення членів експертної групи. Також має бути зазначений термін участі міжнародних експертів у ДГЕ.

"Венеційська комісія вважає, що такі тривалі, складні та заплутані процедури можуть паралізувати установу", - йдеться у висновку.

Крім того, зазначається, що рішення ДГЕ має бути обов'язковим і жоден кандидат на посаду судді КСУ не повинен бути призначений, якщо ДГЕ видала йому негативну оцінку.

Венеційська комісія також рекомендує при призначенні суддів КСУ враховувати принцип ґендерної рівності.

Раніше терміновий висновок щодо законопроекту вже публікувало Бюро Венеційської комісії, але на пленарному засіданні члени комісії відмовилися.

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