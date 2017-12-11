Венецианская комиссия опубликовала выводы относительно украинского образовательного закона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), сегодня обнародовала свое заключение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках, передает УНН со ссылкой на сайт комиссии.
Вывод относительно положений Закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 по использованию государственного языка и меньшинств и других языков в образовании Украины с 25 страниц была утверждена на 113-м пленарном заседании Венецианской комиссии, которое состоялось 8-9 декабря 2017 года.
Советы основаны на комментариях 5 членов комиссии, представляющие Принятая Венецианской комиссией членов комиссии от Мальты и Бельгии, заместителя члена комиссии от Италии, эксперта Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств и эксперта Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.
Напомним, 8 декабря, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), официально утвердила свой вывод относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.