Венеційська комісія опублікувала висновки щодо українського освітнього закону

Висновок щодо положень Закону "Про освіту" від 5 вересня 2017 р. стосовно використання державної мови та меншин та інших мов у освіті України з 25 сторінок було затверджено на 113-му пленарному засіданні Венеційської комісії, що відбулось 8-9 грудня 2017 рокую.

Поради основані на коментарях 5 членів комісії, що представляють Прийнята Венеціанською комісією членів комісії від Мальти та Бельгіі, заступника члена комісії від Італії, експерта Європейської хартії регіональних мов та мов меншин та експерта Рамкової конвенціі про захист національних меншин.

Нагадаємо, 8 грудня, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), офіційно затвердила свій висновок щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.