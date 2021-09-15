"Венецианка" пока не получала запроса Украины об экспертизе законопроекта об олигархах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) пока не получала от Украины запроса о юридической экспертизе законопроекта № 5599 “об олигархах”. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Совета Европы.
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“Венецианская комиссия пока не получала запроса”, — ответили УНН на вопрос о том, получала ли Комиссия запрос о юридической экспертизе законопроекта № 5599.
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1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации.
Позже стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию. 10 сентября Разумков сообщил, что законопроект был отправлен туда на юридическую экспертизу.
Добавим
По мнению представителя Президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, экспертные заключения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, а значит, не станут помехой принятию законопроекта об “олигархах”.