"Венеціанка" поки не отримувала запиту України про експертизу законопроекту про олігархів

Цитата:

"Венеційська комісія поки не отримувала запиту", - відповіли УНН на запитання про те, чи отримувала Комісія запит про юридичну експертизу законопроекту № 5599.

Доповнення

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію.

Пізніше стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова направила голові парламенту Дмитру Разумкову лист з проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії. 10 вересня Разумков повідомив, що законопроект був відправлений туди на юридичну експертизу.

Додамо

На думку представника Президента в Конституційному Суді України Федора Веніславського, експертні висновки Венеційської комісії мають рекомендаційний характер, а значить, не стануть на заваді ухваленню законопроекту "про олігархів".