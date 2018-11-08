Венесуэла представит странам ОПЕК свою криптовалюту

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108091 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115944 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154230 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147666 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137996 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128945 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173528 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Венесуэла представит странам ОПЕК свою криптовалюту

Венесуэла представит странам ОПЕК свою криптовалюту

Киев  •  УНН

 • 7471 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Власти Венесуэлы представят странам-участницам ОПЕК свою криптовалюту petromoneda (петро) в качестве расчетного средства. Об этом сообщил в среду министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо, информирует УНН со ссылкой на Agencia Venezolana de Noticias.

"Мы будем использовать петро в ОПЕК как прочную и надежную валюту, чтобы продавать нашу нефть в мире", - заявил Кеведо.

"Петро мы представим в ОПЕК в первом квартале 2019 года в качестве валюты для торговли нефтью в мире <...> мы будем продавать всю нашу продукцию в этой криптовалюте", - добавил министр.

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На начало ноября объем добычи нефти в Венесуэле находился на уровне в 1,2 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к концу года она может сократиться до 1 млн баррелей в сутки.

Продажи petromoneda - первой венесуэльской криптовалюты - начались в феврале. Её стоимость приравнена к цене барреля добытой в стране нефти и составляет около 60 долларов за единицу.

Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня из Боливарианской Республики выехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.

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