Венесуэла представит странам ОПЕК свою криптовалюту
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Власти Венесуэлы представят странам-участницам ОПЕК свою криптовалюту petromoneda (петро) в качестве расчетного средства. Об этом сообщил в среду министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо, информирует УНН со ссылкой на Agencia Venezolana de Noticias.
"Мы будем использовать петро в ОПЕК как прочную и надежную валюту, чтобы продавать нашу нефть в мире", - заявил Кеведо.
"Петро мы представим в ОПЕК в первом квартале 2019 года в качестве валюты для торговли нефтью в мире <...> мы будем продавать всю нашу продукцию в этой криптовалюте", - добавил министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венесуэла из-за санкций планирует вернуть золото из Банка Англии - Reuters
На начало ноября объем добычи нефти в Венесуэле находился на уровне в 1,2 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к концу года она может сократиться до 1 млн баррелей в сутки.
Продажи petromoneda - первой венесуэльской криптовалюты - начались в феврале. Её стоимость приравнена к цене барреля добытой в стране нефти и составляет около 60 долларов за единицу.
Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа инфляция в годовом исчислении превысила 200000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня из Боливарианской Республики выехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.