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ЗМІ: Венесуела через санкції планує повернути золото з Банку Англії

ЗМІ: Венесуела через санкції планує повернути золото з Банку Англії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Уряд Венесуели хоче повернути на батьківщину близько 550 млн доларів, що зберігаються в золотих злитках в Банку Англії, через побоювання, що у зв’язку з санкціями воно може бути заблоковане. Про це повідомило в понеділок агентство Reuters з посиланням на два джерела, передає УНН.

За їхніми даними, уряд президента країни Ніколаса Мадуро намагається повернути 14 тонн золота в Венесуелу, в той час як Банк Англії хотів би прояснити, яким чином латиноамериканська країна планує розпорядитися дорогоцінним металом. Відзначається, що наміри Каракаса не можуть здійснитися вже протягом двох місяців у зв’язку з неможливістю отримати страховку, яка необхідна для перевезення такої великої кількості золота.

Президент США Дональд Трамп 1 листопада розпорядився ввести санкції, покликані блокувати операції Венесуели з її золотим запасом. Як заявляється в документі, поширениму прес-службою Білого дому, адміністрація США має намір перешкодити владі латиноамериканської країни, зокрема, “розкрадати багатство Венесуели в своїх корумпованих цілях” і “завдавати шкоди інфраструктурі Венесуели і екології країни шляхом безгосподарного управління”. У зв’язку з цим Вашингтон забороняє американцям здійснювати операції “в секторі золотодобування Венесуели”.

Як повідомляв УНН, Пенс звинуватив Венесуелу в причетності до фінансування каравану мігрантів.

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