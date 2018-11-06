ЗМІ: Венесуела через санкції планує повернути золото з Банку Англії

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Уряд Венесуели хоче повернути на батьківщину близько 550 млн доларів, що зберігаються в золотих злитках в Банку Англії, через побоювання, що у зв’язку з санкціями воно може бути заблоковане. Про це повідомило в понеділок агентство Reuters з посиланням на два джерела, передає УНН.