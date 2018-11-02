Пенс звинуватив Венесуелу в причетності до фінансування каравану мігрантів

“Цей караван був організований лівацькими угрупованнями Гондурасу і був частково профінансований Венесуелою. Все це згідно президенту Гондурасу Хуану Орландо Ернандесу, який сказав мені про це особисто”, — зазначив Пенс.

За його твердженням, караван був “відправлений з єдиною метою кинути виклик законам Сполучених Штатів шляхом нелегального проникнення на їх територію”. “Президент Дональд Трамп ясно заявив, що ми цього не дозволимо”, — продовжував віце-президент, нагадавши про рішення направити 15 тисяч американських військовослужбовців до південного кордону США на допомогу американським прикордонникам і митникам на кордоні з Мексикою.

“Ми переживаємо імміграційну кризу. Тому цей караван природно викликав стурбованість у Сполучених Штатах”, — продовжив Пенс.

Як раніше інформував УНН, територією Мексики до південного кордону США прямує караван мігрантів із Гондурасу. У неділю стартувала ще одна колона — з Сальвадору. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові готові зустріти злочинців і “поганих хлопців”, які направляються в країну в складі груп мігрантів. Президент США також розпорядився збільшити військову присутність США на кордоні з Мексикою до 15 тисяч солдатів. Він також заявив, що звернеться до військових і закриє південний кордон США, якщо мексиканська влада не зупинить потік нелегальних мігрантів із країн Центральної Америки, які прагнуть потрапити до Сполучених Штатів.