Мексика готова і далі приймати мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Глава мексиканського МВС Альфонсо Наваррете в середу заявив, що країна готова продовжити приймати мігрантів зі Центральної Америки, якщо вони будуть вести себе спокійно і поважати місцеві закони. Про це інформує УНН із посиланням на El Universal.
“Ми згодні приймати тих мігрантів, які потребують допомоги, але просимо, як умову, щоб все було мирно та зі зверненням до влади для врегулювання ситуації”, — сказав глава МВС, слова якого наводить газета.
За його словами, причинами такого потоку мігрантів зі центральноамериканського регіону стали “брак роботи і можливостей”.
Як раніше інформував УНН, територією Мексики зараз до південного кордону США прямує караван мігрантів із Гондурасу. У неділю стартувала ще одна колона — з Сальвадору. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові готові зустріти злочинців і “поганих хлопців”, які направляються в країну в складі груп мігрантів. Президент США також розпорядився збільшити військову присутність США на кордоні з Мексикою до 15 тисяч солдатів. Він також заявив, що звернеться до військових і закриє південний кордон США, якщо мексиканська влада не зупинить потік нелегальних мігрантів із країн Центральної Америки, які прагнуть потрапити до Сполучених Штатів.