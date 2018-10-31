Мексика готова і далі приймати мігрантів

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Глава мексиканського МВС Альфонсо Наваррете в середу заявив, що країна готова продовжити приймати мігрантів зі Центральної Америки, якщо вони будуть вести себе спокійно і поважати місцеві закони. Про це інформує УНН із посиланням на El Universal.