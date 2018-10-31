Мексика готова и дальше принимать мигрантов

“Мы согласны принимать тех мигрантов, которые нуждаются в помощи, но просим, в качестве условия, чтобы все было мирно и с обращением к властям для урегулирования ситуации”, — сказал глава МВД, слова которого приводит газета.

По его словам, причинами такого потока мигрантов из центральноамериканского региона стали “нехватка работы и возможностей”.

Как ранее информировал УНН, территорией Мексики сейчас к южной границе США направляется караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовала еще одна колонна — из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и “плохих парней”, которые направляются в страну в составе групп мигрантов. Президент США также распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой в 15 тысяч солдат. Он также заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через эту страну поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.