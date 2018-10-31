Трамп пригрозив припинити допомагати країнам, з яких йде караван мігрантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що він обмірковує можливість припинити допомогу тим країнам, з яких йде “караван мігрантів”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Американський лідер також розпорядився збільшити військову присутність США на кордоні з Мексикою до 15 тисяч солдатів, щоб зупинити “каравани мігрантів” із декількох тисяч чоловік, що прямують до кордону.

18 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що звернеться до військових і закриє південний кордон США, якщо мексиканська влада не зупине потік нелегальних іммігрантів із країн Центральної Америки, які прагнуть потрапити до Сполучених Штатів. Він також заявив, що влада Гватемали, Гондурасу і Сальвадора нічого не роблять, щоб запобігти нелегальній імміграції своїх громадян до США.

Як раніше інформував УНН, глава Північного командування ЗС США Терренс Джон О’Шогнессі під час брифінгу для журналістів у Пентагоні заявив, що американське Міністерство оборони відправить на американо-мексиканський кордон 5,2 тис. солдатів, щоб запобігти проникненню в країну нелегальних мігрантів.

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