Трамп пригрозил прекратить помогать странам, из которых идет караван мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он обдумывает возможность прекратить помощь тем странам, из которых идет “караван мигрантов”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Американский лидер распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить “караваны мигрантов” из нескольких тысяч человек, направляющиеся к границе.
18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят поток нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, которые стремятся попасть в Соединенные Штаты. Он также заявил, что власти Гватемалы, Гондураса и Сальвадора ничего не делают, чтобы предотвратить нелегальную иммиграции своих граждан в США.
Как ранее информировал УНН, глава Северного командования ВС США Терренс Джон О’Шонесси во время брифинга для журналистов в Пентагоне заявил, что американское Министерство обороны отправит на американо-мексиканскую границу 5,2 тыс. солдат, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов.