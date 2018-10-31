Трамп пригрозил прекратить помогать странам, из которых идет караван мигрантов

Американский лидер распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить “караваны мигрантов” из нескольких тысяч человек, направляющиеся к границе.

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят поток нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, которые стремятся попасть в Соединенные Штаты. Он также заявил, что власти Гватемалы, Гондураса и Сальвадора ничего не делают, чтобы предотвратить нелегальную иммиграции своих граждан в США.

Как ранее информировал УНН, глава Северного командования ВС США Терренс Джон О’Шонесси во время брифинга для журналистов в Пентагоне заявил, что американское Министерство обороны отправит на американо-мексиканскую границу 5,2 тыс. солдат, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов.