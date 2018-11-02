Пенс обвинил Венесуэлу в причастности к финансированию каравана мигрантов

“Этот караван был организован левацкими группировками Гондураса и был частично профинансирован Венесуэлой. Все это согласно президенту Гондураса Хуану Орландо Эрнандесу, который сказал мне об этом лично”, — отметил Пенс.

Согласно его утверждению, караван был “отправлен с единственной целью бросить вызов законам Соединенных Штатов путем нелегального проникновения на их территорию”. “Президент Дональд Трамп ясно заявил, что мы этого не позволим”, — продолжал вице-президент, напомнив о решении направить 15 тысяч американских военнослужащих к южной границе США на помощь американским пограничникам и таможенникам на границе с Мексикой.

“Мы переживаем иммиграционный кризис. Поэтому этот караван естественно вызвал обеспокоенность в Соединенных Штатах”, — продолжил Пенс.

Как ранее информировал УНН, территорией Мексики к южной границы США направляется караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовала еще одна колонна — из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и “плохих парней”, которые направляются в страну в составе групп мигрантов. Президент США также распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой в 15 тысяч солдат. Он также заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через эту страну поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.