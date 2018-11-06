СМИ: Венесуэла из-за санкций планирует вернуть золото из Банка Англии

По их данным, правительство президента страны Николаса Мадуро пытается вернуть 14 тонн золота в Венесуэлу, в то время как Банк Англии хотел бы прояснить, каким образом латиноамериканская страна планирует распорядиться драгоценным металлом. Отмечается, что намерения Каракаса не могут осуществиться уже в течение двух месяцев в связи с невозможностью получить страховку, которая необходима для перевозки такого большого количества золота.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как заявляется в документе, распространенным пресс-службой Белого дома, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны, в частности, “расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях” и “наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления”. В связи с этим Вашингтон запрещает американцам осуществлять операции “в секторе золотодобычи Венесуэлы”.

Как сообщал УНН, Пенс обвинил Венесуэлу в причастности к финансированию каравана мигрантов.