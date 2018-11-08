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Венесуела представить країнам ОПЕК свою криптовалюту

Венесуела представить країнам ОПЕК свою криптовалюту

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Влада Венесуели представлять країнам-учасницям ОПЕК свою криптовалюта petromoneda (петро) як розрахункового засобу. Про це повідомив у середу міністр нафтової промисловості Венесуели Мануель Кеведо, інформує УНН із посиланням на Agencia Venezolana de Noticias.

“Ми будемо використовувати петро в ОПЕК як міцну і надійну валюту, щоб продавати нашу нафту в світі”, — заявив Кеведо.

“Петро ми представимо в ОПЕК у першому кварталі 2019 роки як валюту для торгівлі нафтою в світі <...> ми будемо продавати всю нашу продукцію в цій криптовалюті”, — додав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венесуела через санкції планує повернути золото з Банку Англії — Reuters

На початок листопада обсяг видобутку нафти у Венесуелі знаходився на рівні в 1,2 млн барелів на добу. Згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, до кінця року вона може скоротитися до 1 млн барелів на добу.

Продажі petromoneda — першої венесуельської криптовалюта — почалися в лютому. Її вартість прирівняна до ціни бареля видобутої в країні нафти і становить близько 60 доларів за одиницю.

Як раніше інформував УНН, в останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, за підсумками серпня інфляція в річному обчисленні перевищила 200000%. МВФ прогнозує інфляцію в 1000000% до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років. За даними ООН, до червня з Боліваріанської Республіки виїхали близько 2,3 млн осіб, в основному в Колумбію, Еквадор, Перу і Бразилію. Зарубіжні компанії, що працюють у Венесуелі, змушені згортати свій бізнес на тлі чинного в країні жорсткого валютного контролю, що ускладнює їм придбання сировини, а також гіперінфляції, яка позначилася на попиті.

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