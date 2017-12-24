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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венесуэла объявила двух дипломатов персонами нон грата

Киев • УНН

 • 10764 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Посол Бразилии в Венесуэле и поверенный в делах Канады объявлены персонами нон грата решением Национального учредительного собрания Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венесуэльское агентство AVN.

Венесуэла объявила двух дипломатов персонами нон грата

Глава высшего представительного органа Делси Родригес объявила, что канадский дипломат постоянно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, а бразильский посол пострадал за историю с импичментом бразильского президента Дилмы Русеф.

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Агентство уточняет, что решение по-отношению к послу Бразилии будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен снятием с поста главы государства представительницы левых сил в 2016 году.

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Бразилия уже отреагировала на дипломатический демарш Венесуэлы. "В случае подтверждения это решение еще раз демонстрирует авторитарный характер администрации Николаса Мадуро и отсутствие у него готовности к любому диалогу. Бразилия применит соответствующие меры ", - говорится в заявлении МИД страны.

Напоминаем, подавляющее большинство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы прекратили работу. Соответствующее заявление обнародовал председатель профсоюза работников нефтяной промышленности Иван Фрейтес.

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