Венесуэла объявила двух дипломатов персонами нон грата

Глава высшего представительного органа Делси Родригес объявила, что канадский дипломат постоянно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, а бразильский посол пострадал за историю с импичментом бразильского президента Дилмы Русеф.

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Агентство уточняет, что решение по-отношению к послу Бразилии будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен снятием с поста главы государства представительницы левых сил в 2016 году.

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Бразилия уже отреагировала на дипломатический демарш Венесуэлы. "В случае подтверждения это решение еще раз демонстрирует авторитарный характер администрации Николаса Мадуро и отсутствие у него готовности к любому диалогу. Бразилия применит соответствующие меры ", - говорится в заявлении МИД страны.

Напоминаем, подавляющее большинство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы прекратили работу. Соответствующее заявление обнародовал председатель профсоюза работников нефтяной промышленности Иван Фрейтес.