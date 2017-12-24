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Венесуела оголосила двох дипломатів персонами нон ґрата

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Посол Бразилії у Венесуелі та повірений у справах Канади оголошені персонами нон ґрата рішенням Національних установчих зборів Венесуели. Про це повідомляє УНН з посиланням на венесуельське агентство AVN.

Венесуела оголосила двох дипломатів персонами нон ґрата

Глава вищого представницького органу Делсі Родрігес оголосила, що канадський дипломат постійно втручався у внутрішні справи Венесуели, а бразильський посол постраждав через історію з імпічментом президента Ділми Русеф.

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Агентство уточнює, що рішення по-відношенню до посла Бразилії буде діяти до відновлення конституційного порядку в цій країні, котрий, на думку Каракаса, був порушений зняттям з посади голови держави представниці лівих сил у 2016 році.

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Бразилія вже відреагувала на дипломатичний демарш Венесуели. “У разі підтвердження це рішення ще раз демонструє авторитарний характер адміністрації Ніколаса Мадуро і відсутність у нього готовності до будь-якого діалогу. Бразилія застосує відповідні заходи”, — йдеться в заяві МЗС країни.

Нагадуємо, переважна більшість нафтопереробних заводів (НПЗ) Венесуели припинили роботу. Відповідну заяву оприлюднив голова профспілки працівників нафтової промисловості Іван Фрейтес.

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