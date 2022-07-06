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Венедиктова заявила, что не видит возможностей примирения с россиянами, пока военные преступники не окажутся за решеткой

Венедиктова заявила, что не видит возможностей примирения с россиянами, пока военные преступники не окажутся за решеткой

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью USA Today заявила, что не знает, как обычные украинцы и россияне могут достичь примирения, пока москва "не попросит прощения, не выплатит репарации государству" и не сможет гарантировать, что "все военные преступники окажутся в тюрьме", пишет УНН.

Цитата

"У меня российская фамилия. Я знаю многих людей там. И я знаю, что многие обычные россияне, кажется, поддерживают политику (президента россии владимира путина – ред.) относительно убийства обычных украинцев. Для меня было шоком увидеть это. Возникает большой вопрос: "Как это поколение россиян будет смотреть в глаза украинцам после всех этих действий?" Они ведут себя как варвары", — сказала она.

Детали

Венедиктова отметила, что ее слова о вероятном сближении россиян и украинцев в будущем следует приписывать "Ирине Венедиктовой, украинской гражданке, а не Ирине Венедиктовой, генеральному прокурору".

Во время интервью Генпрокурор заявила, что "моделью военного поведения на протяжении истории была жестокость", добавляя, что ракетный удар оккупантов по Одесской области "был похож на месть", после того, как они оставили свои позиции на острове Змеиный.

Ежедневно количество дел о военных преступлениях в Украине растет, а общее количество случаев, вероятно, превысило 10 000, сообщила Венедиктова. По ее словам, в настоящее время установлено более 100 подозреваемых, преимущественно российских военнослужащих низшего чина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал “Книгу палачей”, в которой будут фиксироваться все военные преступления российских оккупантов

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