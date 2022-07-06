Венедіктова заявила, що не бачить можливостей примирення з росіянами, доки воєнні злочинці не опиняться за гратами

Цитата

"У мене російське прізвище. Я знаю багатьох людей там. І я знаю, що багато звичайних росіян, здається, підтримують політику (президента росії володимира путіна - ред.) щодо вбивства звичайних українців. Для мене було шоком побачити це. Виникає велике питання: "Як це покоління росіян дивитиметься у вічі українцям після всіх цих дій?" Вони поводяться як варвари", — сказала вона.

Деталі

Венедіктова зауважила, що її слова про ймовірне зближення росіян і українців у майбутньому слід приписувати "Ірині Венедіктовій, українській громадянці, а не Ірині Венедіктовій, генеральному прокурору".

Під час інтерв'ю прокурор заявила, що "моделлю військової поведінки протягом історії була жорстокість", додаючи, що ракетний удар окупантів по Одещині "був схожий на помсту", після того, як вони залишили свої позиції на острові Зміїний.

Щодня кількість справ про воєнні злочини в Україні зростає, а загальна кількість випадків, ймовірно, перевищила 10 000, повідомила Венедіктова. За її словами, наразі встановлено понад 100 підозрюваних, переважно російських військовослужбовців нижчого чину.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував “Книгу катів”, у якій будуть фіксуватися усі воєнні злочини російських окупантів