Венедіктова заявила, що не бачить можливостей примирення з росіянами, доки воєнні злочинці не опиняться за гратами

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36571 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82964 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122657 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 174142 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 171328 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170819 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148068 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115505 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108688 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308930 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 32723 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 43485 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 35353 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 30975 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 40371 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 183256 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308931 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 570008 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513750 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714315 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 40371 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92466 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120088 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143101 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156629 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Венедіктова заявила, що не бачить можливостей примирення з росіянами, доки воєнні злочинці не опиняться за гратами

Венедіктова заявила, що не бачить можливостей примирення з росіянами, доки воєнні злочинці не опиняться за гратами

Київ • УНН

 • 136601 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю USA Today заявила, що не знає, як звичайні українці та росіяни можуть досягти примирення, доки москва "не попросить вибачення, не виплатить репарації державі" і не зможе гарантувати, що "всі воєнні злочинці опиняться у в'язниці", пише УНН.

Цитата

"У мене російське прізвище. Я знаю багатьох людей там. І я знаю, що багато звичайних росіян, здається, підтримують політику (президента росії володимира путіна - ред.) щодо вбивства звичайних українців. Для мене було шоком побачити це. Виникає велике питання: "Як це покоління росіян дивитиметься у вічі українцям після всіх цих дій?" Вони поводяться як варвари", — сказала вона.

Деталі

Венедіктова зауважила, що її слова про ймовірне зближення росіян і українців у майбутньому слід приписувати "Ірині Венедіктовій, українській громадянці, а не Ірині Венедіктовій, генеральному прокурору".

Під час інтерв'ю прокурор заявила, що "моделлю військової поведінки протягом історії була жорстокість", додаючи, що ракетний удар окупантів по Одещині "був схожий на помсту", після того, як вони залишили свої позиції на острові Зміїний.

Щодня кількість справ про воєнні злочини в Україні зростає, а загальна кількість випадків, ймовірно, перевищила 10 000, повідомила Венедіктова. За її словами, наразі встановлено понад 100 підозрюваних, переважно російських військовослужбовців нижчого чину.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував “Книгу катів”, у якій будуть фіксуватися усі воєнні злочини російських окупантів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаПолітика
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00