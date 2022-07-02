Ракетный удар по Одесщине: в Сергеевке завершили разбор завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Одесской области завершены аварийно-спасательные работы - разобрали завалы девятиэтажного жилого дома и трехэтажного здания базы отдыха, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По состоянию на 18.30, в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района разборка завалов в девятиэтажном жилом доме и трехэтажном здании базы отдыха завершена.
Напомним
1 июля в результате ракетного удара погибли 20 человек (16 человек - жилой дом и 4 человека - база отдыха, из них 1 ребенок), пострадали 38 человек (37 человек - жилой дом, из них 6 детей и 1 человек - база отдыха ). Госпитализированы в больницу 38 человек.
Спасены 8 человек из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха). На месте происшествия работали психологи ГСЧС.