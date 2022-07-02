Ракетний удар по Одещині: у Сергіївці завершили розбирати завали

Деталі

Станом на 18.30, у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району розбирання завалів у дев’ятиповерховому житловому будинку та триповерховій будівлі бази відпочинку завершено.

Нагадаємо

1 липня внаслідок ракетного удару загинуло 20 осіб (16 осіб - житловий будинок та 4 особи - база відпочинку, з них 1 дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб.

Врятовано 8 осіб з них 3 дитини (7 осіб - житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа - база відпочинку). На місці події працювали психологи ДСНС.