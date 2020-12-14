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Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата"

Киев • УНН

 • 13639 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о вхождении в состав групп прокуроров по делам НАБУ касательно расследования схем вывода средств из “Приватбанка”. Об этом она написала на странице Facebook, передает УНН.

Венедиктова вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата"

“Слова не должны расходиться с делами. Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой „Приват“.

По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время”, — сообщила генпрокурор.

Напомним, в ЕС констатировали слабые темпы расследования схем вывода средств из “Приватбанка”. НАБУ сих пор не завершило досудебного этапа следствия и не объявило никакого подозрения.

Вместе с тем, ЕС отметил принято Верховным судом решение “в пользу банка и украинского государства” о подтверждении законности процедуры bail-in (по спору с семьей Суркисов).

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах все еще пытаются отсудить у государства Украина 350 млн долларов.

Несмотря на отчет ЕС, отчет Kroll, “очень негативная тенденция, когда представители судебной ветви власти фактически действуют против интересов государства, конечно, прикрываясь правосудием”, говорят эксперты и политики, комментируя затягивание расследование дел “Привата”.

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