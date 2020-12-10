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Тенденція у справі ПриватБанку негативна, суди діють проти інтересів держави - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Північний апеляційний господарський суд відновив розгляд провадження про скасування націоналізації ПриватБанку. І хоч є ще касаційна інстанція, загалом така тенденція - невтішна, каже нардеп Ярослав Юрчишин, інформує УНН.

"...ще є касаційна інстанція, тому у даному випадку, скоріше за все, держава подасть оскарження. Чи та сторона, яка фактично є у процесі. Але тенденція дуже негативна. Це не перше рішення суддів, власне, в інтересах попередніх власників банку, не зважаючи на те, що дуже багато є свідчень про їхню недоброчесну поведінку не лише в Україні", - каже депутат.

Він також нагадав про звіт американської аудиторської компанії Kroll, який засвідчує махінації із грошима "Привату" та виведення коштів із банку, зокрема, через офшори олігархів Суркісів.

"Є звіт Kroll, є справи закордоном, є звіт ЄС. Але, насправді є дуже негативна тенденція, коли представники судової гілки влади фактично діють проти інтересів держави, звісно, прикриваючись правосуддям, але, як то кажуть, вуха про протилежне стирчать", - зазначив Юрчишин.

Він переконаний, що держава у справі "Привату" буде боротися.

"...але найкращим механізмом боротьби буде доведення до відповідальності попередніх власників за виведення коштів в українських судах", - сказав депутат і додав, що у цьому питанні велика відповідальність лежить на українській владі, яка зараз, не виключено, що почне розслідування у цій справі.

Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення із ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.

Українські Національні Новини

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