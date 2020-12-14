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Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах "Привату"

Київ • УНН

 • 13639 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про входження до складу груп прокурорів у справах НАБУ щодо розслідування схем виведення коштів з “Приватбанку”. Про це вона написала на сторінці Facebook, передає УНН.

Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах "Привату"

“Слова не мають розходитись зі справами. Ми вже провели достатньо робочих і, треба відмітити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов‘язаних із групою „Приват“.

На моє переконання, справи можна і треба активізувати. Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом”, — повідомила генпрокурор.

Нагадаємо, у ЄС констатували кволі темпи розслідування схем виведення коштів з “Приватбанку”. НАБУ й досі не завершило досудового етапу слідства та не оголосило жодної підозри.

Разом з тим, ЄС відзначив прийняте Верховним судом рішення “на користь банку і української держави” про підтвердження законності процедури bail-in (щодо спору із родиною Суркісів).

Як писав УНН, раніше в ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, в якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній сім’ї українських олігархів Суркісів.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах все ще намагаються відсудити у держави Україна 350 млн доларів.

Попри звіт ЄС, звіт Kroll, “є дуже негативна тенденція, коли представники судової гілки влади фактично діють проти інтересів держави, звісно, прикриваючись правосуддям”, кажуть експерти й політики, коментуючи затягування розслідування справ “Привату”.

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