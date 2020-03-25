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Венедиктова и Аваков обсудили резонансные уголовные производства: подробности

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Арсен Аваков обсудили принципы совместной работы, в частности, согласовали проведение необходимых следственных и процессуальных действий в ряде резонансных уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко, начальник криминальной полиции Евгений Коваль и начальник ГСУ Нацполиции Максим Цуцкиридзе обсудили состояние досудебного расследования в резонансных уголовных производствах и определили общие принципы дальнейшей работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что органы согласовали проведение необходимых следственных и процессуальных действий в ряде резонансных уголовных производств, в частности, убийства Ивана Кузнецова. Также речь шла о необходимости скорейшего, полного и беспристрастного расследования уголовного производства по факту убийства Павла Шеремета.

"Мы определили сроки проведения следственных действий, координируем работу и совместно должны обеспечить объективное расследование всех обстоятельств совершения этих преступлений и направить дела в суд ... Параллельно мы мгновенно будем реагировать на новые вызовы, связанные с нарушениями законодательства в условиях борьбы с коронавирусом", - отметила Венедиктова.

Кроме того, участники совещания отдельно обсудили участие правоохранительной системы в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Так, в настоящее время прокуратура и полиция активизировали контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, выявлением контрафактных лекарств и медицинских средств, вывозом продукции медицинского назначения за рубеж.

Напомним, помощник председателя Госпогранслужбы Украины - прессекретар Андрей Демченко сообщил, что после появления информации о распространении в мире коронавирусной инфекции, в Украине появился новый вид контрабанды - медицинские маски.

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