Венедіктова та Аваков обговорили резонансні кримінальні провадження: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обговорили принципи спільної роботи, зокрема, узгодили проведення необхідних слідчих і процесуальних дій у низці резонансних кримінальних проваджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Генеральний прокурор Ірина Венедіктова разом із заступниками, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Нацполіції Ігор Клименко, начальник кримінальної поліції Євген Коваль та начальник ГСУ Нацполіції Максим Цуцкірідзе обговорили стан досудового розслідування в резонансних кримінальних провадженнях та визначили спільні принципи подальшої роботи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що органи узгодили проведення необхідних слідчих і процесуальних дій у низці резонансних кримінальних проваджень, зокрема, щодо вбивства Івана Кузнецова. Також мова йшла про необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження за фактом вбивства Павла Шеремета.
“Ми визначили строки проведення слідчих дій, координуємо роботу і спільно маємо забезпечити об’єктивне розслідування усіх обставин вчинення цих злочинів та скерувати справи до суду...Паралельно ми маємо миттєво реагувати на нові виклики, пов’язані з порушеннями законодавства в умовах боротьби із коронавірусом”, — наголосила Венедіктова.
Окрім того, учасники наради окремо обговорили участь правоохоронної системи в запобіганні розповсюдженню коронавірусної інфекції. Так, наразі прокуратура та поліція активізували контроль за дотриманням законодавства в цій сфері, виявленням контрафактних ліків та медичних засобів, вивезенням продукції медичного призначення за кордон.
Нагадаємо, помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко повідомив, що після появи інформації про поширення у світі коронавірусної інфекції, в Україні з’явився новий вид контрабанди — медичні маски.