Венедиктова прокомментировала задержание прокурора на взятке в 91 тыс. грн

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108603 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110533 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109054 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119376 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102226 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106337 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106817 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 190973 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Венедиктова прокомментировала задержание прокурора на взятке в 91 тыс. грн

Венедиктова прокомментировала задержание прокурора на взятке в 91 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 35249 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Новоназначенная руководительница Офиса Генпрокурора прокомментировала задержание сотрудника прокуратуры по подозрению в получении взятки, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГП.

"Сегодня прокуратура начинает очистку себя. Мы будем нетерпимы к любым проявлениям коррупции в системе", - сказала Венедиктова, комментируя сегодняшнее задержание прокурора, подозреваемого в получении 91 тыс. грн взятки.

Генпрокурор подчеркнула, что придерживается безапелляционной позиции о необходимости очистки государственной системы в целом и правоохранительной частности.

Напомним, Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора 18 марта разоблачила в получении 91 тыс. грн неправомерной выгоды прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области.
По версии следствия, указанную сумму он, вероятно, требовал у руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности.

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