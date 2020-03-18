Венедиктова прокомментировала задержание прокурора на взятке в 91 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Новоназначенная руководительница Офиса Генпрокурора прокомментировала задержание сотрудника прокуратуры по подозрению в получении взятки, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГП.
"Сегодня прокуратура начинает очистку себя. Мы будем нетерпимы к любым проявлениям коррупции в системе", - сказала Венедиктова, комментируя сегодняшнее задержание прокурора, подозреваемого в получении 91 тыс. грн взятки.
Генпрокурор подчеркнула, что придерживается безапелляционной позиции о необходимости очистки государственной системы в целом и правоохранительной частности.
Напомним, Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора 18 марта разоблачила в получении 91 тыс. грн неправомерной выгоды прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области.
По версии следствия, указанную сумму он, вероятно, требовал у руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности.