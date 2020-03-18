Венедіктова прокоментувала затримання прокурора на хабарі у 91 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Новопризначена очільниця Офісу Генпрокурора прокоментувала затримання працівника прокуратури за підозрою в отримані хабара, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОГП.
"Сьогодні прокуратура починає очищення з себе. Ми і надалі будемо нетерпимі до будь-яких проявів корупції в системі", - сказала Венедіктова, коментуючи сьогоднішнє затримання прокурора, який підозрюється у одержанні 91 тис. грн хабара.
Генпрокурор підкреслила, що притримується безапеляційної позиції щодо необхідності очищення державної системи загалом та правоохоронної зокрема.
Нагадаємо, Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора 18 березня викрила на одержанні 91 тис. грн неправомірної вигоди прокурора одного з відділів Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області.
За версією слідства, вказану суму він, ймовірно, вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності.